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Происшествия

В Бишкеке задержали мужчину, который пытался насильно увезти девушку

В Бишкеке задержали подозреваемого, который насильно заставлял девушку сесть в автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. Подозреваемый

По ее данным, ранее в соцсетях распространилось видео, где видно, что на пересечении улиц Васильева и Элебесова неизвестный угрожает девушке и пытается затолкать ее в машину. В ситуацию вмешались прохожие, после чего парень уехал.

Сотрудники УПСМ задержали 19-летнего водителя Hyundai и доставили его в УВД Свердловского района Бишкека для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192107/
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