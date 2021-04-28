Инцидент на границе. Столкновения прекратились

На кыргызско-таджикском участке государственной границы стороны прекратили кидать друг в друга камни. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Известно, что сейчас идут переговоры. Пограничники обеих стран проводят разъяснительную работу с населением.

Председатель Погранслужбы ГКНБ КР Уларбек Шаршеев подтвердил информацию о прекращении столкновений. По его данным, обстановка на границе стабильная.

Напомним, на кыргызско-таджикском участке границы произошел инцидент. Известно, что ранее таджикская сторона пыталась установить камеры видеонаблюдения на электрических столбах. Кыргызстанские пограничники остановили работу, в этот момент прозвучали выстрелы из охотничьего ружья. После этого жители обеих стран стали закидывать друг друга камнями.