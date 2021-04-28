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Задержанного главу регионального сектора ГУ «Унаа» отпустили под домашний арест

Руководитель регионального отдела «Унаа» ГРС Ноокенского района Джалал-Абадской области выпущен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«Задержанный возместил нанесенный государству ущерб в размере более 3 миллионов сомов, в связи с чем ему была изменена мера пресечения на домашний арест», — проинформировали в Госкомитете.

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Напомним, 9 апреля сотрудниками ГКНБ была выявлена и пресечена коррупционная схема, используемая в ГРС для легализации машин с абхазскими номерами. С помощью фиктивных транзитных регистрационных документов якобы Российской Федерации сотрудники ГРС поставили на учет две автомашины «Лексус GX».

Руководитель регионального сектора ГУ «Унаа» ГРС Ноокенского района Джалал-Абадской области М.О. был задержан спецслужбами по факту злоупотребления должностным положением.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191913/
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