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Происшествия

Водитель Mercedes нарушил ПДД и не подчинился милиции. Его задержали

В Бишкеке задержали водителя авто, который не подчинился сотрудникам УПСМ. Об этом сообщили управлении Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. Водитель Mercedes

По ее данным, на днях в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина убегает от правоохранительных органов, когда его пытаются остановить за нарушение правил ПДД.

28-летнего водителя Mercedes-Benz задержали и составили пять протоколов по Кодексу о нарушениях. В том числе за неповиновение сотрудникам УПСМ, выезд на встречную полосу, использование мобильного телефона за рулем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191869/
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