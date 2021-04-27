Трое подростков воровали дорожные знаки в Бишкеке. Их задержали

В Бишкеке задержали трех подростков, подозреваемых в краже дорожных знаков. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, вчера в 21.45 в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Кызыл-Кийской и Васильева крадут дорожные знаки. Заявитель рассказал, что на месте видел трех человек.

Сотрудники УПСМ в ходе розыска нашли и задержали двух 16-летних и одного 17-летнего подозреваемых. Их доставили в УВД Первомайского района для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.