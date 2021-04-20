В Узгене неделю назад пропала 14-летняя девочка. Ее нашли в Бишкеке

Девочку, которая пропала в Узгенском районе неделю назад, нашли в Бишкеке. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке нашли 14-летнюю девочку, которая пропала в Узгенском районе

По ее данным, сегодня в 3.50 в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Гоголя и Жумабека нашли несовершеннолетнюю девочку.

Ранее всему личному составу ОВД дали ориентировку о том, что 14-летняя У. Н. вышла из дома в Узгенском районе Ошской области 12 апреля и не вернулась.

Известно, что она сама приехала в Бишкек, но для чего в ведомстве не уточнили. Подростка доставили в УВД Свердловского района столицы.