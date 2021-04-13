В Сокулукском районе угнали машину, в которой лежали 70 тысяч сомов

В Чуйской области задержали подозреваемого в автоугоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

Фото ГУВД региона. В Чуйской области задержали подозреваемого в автоугоне

По ее данным, в милицию с заявлением обратился 48-летний житель Сокулукского района. Он попросил принять меры в отношении неизвестных мужчин, которые 12 марта угнали его автомашину Toyota Highlander. В автомобиле лежали 70 тысяч сомов и документы. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 206 «Угон автомототранспортного средства» УК КР.

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