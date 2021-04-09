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Штраф в 260 тысяч сомов. Директора ГУ «Кадастр» признали виновным в коррупции

Директора государственного учреждения «Кадастр» Абдумуктара Маматова признали виновным по статье 319 «Коррупция» УК КР. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

По его данным, ему назначили наказание в виде штрафа пятой категории в размере 2 тысяч 600 расчетных показателей, то есть 260 тысяч сомов в доход государства.

Ранее по подозрению в систематических поборах с подчиненных задержали директора госучреждения «Кадастр» Абдумуктара Маматова. АКС ГКНБ выявила устойчивую коррупционную схему по незаконному получению денежных средств с руководителей территориальных подразделений в государственном учреждении «Кадастр». Была установлена причастность директора госучреждения М. А. Т. к незаконным поборам денежных средств на систематической основе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189415/
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