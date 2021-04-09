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Происшествия

Пропавшую в Бишкеке Альбину Бапиеву нашли в селе Ленинском

Пропавшую в Бишкеке 17-летнюю Альбину Бапиеву нашли в селе Ленинском Чуйской области. Об этом 24.kg сообщил ее родственник Асан Аттокуров.

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По его словам, девочка вчера пришла в кафе села Ленинского и попросила устроиться на работу.

«Со слов администратора кафе, Альбина пришла туда вчера вечером, сказала, что готова устроиться на любую работу. Возможно, она заблудилась. Девочка должна была вчера в школу пойти. Как она попала в это село, сейчас выясняется. Альбина находится в УВД Октябрьского района», — сказал Асан Аттокуров.

Напомним, вчера в Бишкеке пропала 17-летняя Альбина Бапиева. Девочка утром вышла из дома в 7-м микрорайоне в школу и не вернулась. До учебного заведения она не дошла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189385/
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