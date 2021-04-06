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Происшествия

Контрабанда ГСМ. На складе автозаправки в Лейлеке нашли легковушку с цистерной

В Баткенской области задержан контрабандный груз. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 5 апреля в рамках зарегистрированных в АИС ЕРПП материалов по статье 358 части 1 «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР произведен обыск складского помещения АЗС «Партнер Нефть» в Лейлекском районе.

На территории склада обнаружена легковая автомашина Opel Zafira, в салоне которой была цистерна на 900 литров.

ГКНБ
Фото ГКНБ . Контрабанда ГСМ

Машина доставлена и передана на ответственное хранение военнослужащим КПП «Кайрагач» ПС ГКНБ. 

ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств дела и причастных к преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188999/
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