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Происшествия

У бишкекчанина, угрожая убийством, отобрали 16 тысяч сомов

В Бишкеке задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в грабеже

По ее данным, сегодня в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Витебской и Маяковского ночью ограбили заявителя.

Установлено, что несколько мужчин угрожали убийством, отобрали 16 тысяч сомов у потерпевшего и скрылись.

Сотрудники УПСМ задержали 29-летнего подозреваемого и доставили в УВД Свердловского района столицы для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 200 «Грабеж» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188255/
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