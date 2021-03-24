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Происшествия

В аварии с участием трех машин пострадал мужчина. Водитель был пьян

По дороге на ГЭС-5, не доезжая до объездной, столкнулись три машины. Видео опубликовали на Telegram-канале «Короче».

В ГУОБДД подтвердили информацию и сообщили, что один из водителей на момент ДТП был в нетрезвом состоянии.

«Авария произошла примерно в 20.00. Водитель на машине Nissan Bluebird, направляясь с юга на север по улице Калинина, не справился с управлением и врезался в боковую часть фуры, которая ехала по встречной полосе. Грузовая машина слетела с дороги. Легковушку от удара отбросило, и она влетела в Toyota Camry, которая ехала за фурой. В результате пострадал пассажир «Тойоты». Водитель Nissan на момент аварии был пьян», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187412/
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