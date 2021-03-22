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Происшествия

В Токмаке водитель врезался в знак пешеходного перехода и скрылся с места ДТП

В Токмаке водитель врезался в знак пешеходного перехода и скрылся с места аварии. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУОБДД Чуйской области.

По ее данным, ДТП произошло 20 марта вечером на пересечении улиц Шамсинской и Жантаева. Водителя авто разыскивают.

«То, что пишут в соцсетях об украденном светофоре, неправда. Непонятно, зачем общественность вводят в заблуждение. Водитель на неустановленной машине врезался в знак пешеходного перехода. Завтра наши сотрудники установят на том месте новый знак», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187217/
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