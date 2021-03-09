В Бишкеке спасатели для помощи пенсионеру использовали альпинистское снаряжение

В Бишкеке на улице Элебаева спасатели оказали помощь 82-летнему хозяину квартиры. Об этом сообщила офицер отдела СМИ МЧС Эльнура Муктарова.

Сегодня около 15.00 в столичную службу «161» обратилась родственница пострадавшего. Она забила тревогу, когда пенсионер перестал выходить с ней на связь. Приехав к нему домой, женщина не смогла попасть в квартиру. За дверью слышались стоны и крики о помощи.

Прибывшие на место происшествия спасатели решили с помощью альпинистского снаряжения спуститься с крыши многоэтажного дома на четвертый этаж. Один из сотрудников МЧС проник в комнату через окно. Там он нашел лежащего на полу пенсионера.

После оказания помощи мужчину передали врачам скорой помощи. По предварительной версии, ему неожиданно стало плохо, он упал и самостоятельно уже не мог подняться.