В Лейлеке задержали подозреваемого в ограблении магазина

В Лейлекском районе задержали подозреваемого в ограблении продуктового магазина. Об этом сообщили в УВД Баткенской области.

Фото УВД Баткенской области. В Лейлекском районе задержали подозреваемого в ограблении продуктового магазина

По его данным, в середине января ночью неизвестные украли из магазина в селе Кулунду 8 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 90 «Кража в незначительном размере» Кодекса о проступках.

Подозреваемого, 22-летнего жителя села Кулунду задержали сегодня. Ведется следствие.