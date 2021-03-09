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Происшествия

В Лейлеке задержали подозреваемого в ограблении магазина

В Лейлекском районе задержали подозреваемого в ограблении продуктового магазина. Об этом сообщили в УВД Баткенской области.

УВД Баткенской области
Фото УВД Баткенской области. В Лейлекском районе задержали подозреваемого в ограблении продуктового магазина

По его данным, в середине января ночью неизвестные украли из магазина в селе Кулунду 8 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 90 «Кража в незначительном размере» Кодекса о проступках.

Подозреваемого, 22-летнего жителя села Кулунду задержали сегодня. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185831/
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