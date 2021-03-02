Пассажирку маршрутки обокрали на 21 тысячу сомов. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, сегодня в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Некрасова и Боконбаева в маршрутке ограбили пассажирку. Она рассказала, что некий мужчин вытащил из ее сумки телефон стоимостью 11 тысяч сомов и деньги — 10 тысяч сомов.

Сотрудники УПСМ задержали 29-летнего подозреваемого и доставили в УВД Ленинского района Бишкека для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.