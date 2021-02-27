Милиция нашла женщину, пропавшую на пастбище. Она погибла

В Кеминском районе милиционеры нашли тело женщины, пропавшей на пастбище. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В милиции напомнили, что 23 февраля в дежурную часть ОВД Кеминского района поступило сообщение, что 22 февраля в 12.00 на участке Терек-Жайлоо айыл окмоту Кызыл-Октябрь местная жительница, 32-летняя Д.Н., вышла из дома, чтобы привести скот с пастбища, и с тех пор не вернулась.

Сотрудники милиции обошли указанную местность и 26 февраля около 18.00 в районе пастбища Жел-Арык обнаружили тело женщины. «В настоящее время для установления причины смерти назначены все необходимые экспертизы. По предварительной версии следствия, смерть наступила от переохлаждения в результате потери сознания из-за падения. Досудебное производство продолжается», — отметили в ГУВД.