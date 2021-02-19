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Происшествия

Пожар возле Токмака уничтожил больше 60 гектаров лесопосадок и полей

В результате пожара, произошедшего накануне на 51-м километре дороги Бишкек — Нарын — Торугарт, уничтожено больше 60 гектаров лесопосадок и полей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

«Жертв и пострадавших среди граждан нет. Причины пожара и нанесенный экологии ущерб устанавливаются», — проинформировали в МЧС.

Напомним, первый пожарный расчет прибыл на место ЧП из Токмака в 18.36. К 20.24 огнеборцам удалось локализовать пламя. Пожар был полностью потушен поздно ночью.

Отметим, что накануне утром читатели 24.kg пожаловались редакции на то, что в этом районе фермеры вновь начали выжигать камыш.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184013/
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