Пожар возле Токмака уничтожил больше 60 гектаров лесопосадок и полей

В результате пожара, произошедшего накануне на 51-м километре дороги Бишкек — Нарын — Торугарт, уничтожено больше 60 гектаров лесопосадок и полей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

«Жертв и пострадавших среди граждан нет. Причины пожара и нанесенный экологии ущерб устанавливаются», — проинформировали в МЧС.

Напомним, первый пожарный расчет прибыл на место ЧП из Токмака в 18.36. К 20.24 огнеборцам удалось локализовать пламя. Пожар был полностью потушен поздно ночью.

Отметим, что накануне утром читатели 24.kg пожаловались редакции на то, что в этом районе фермеры вновь начали выжигать камыш.