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Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Райымбека Матраимова вновь вызвали на допрос в ГКНБ

Бывший заместитель главы Таможенной службы Райымбек Матраимов вновь вызван на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Как отмечается, в отношении него возбуждено новое уголовное дело.

В пресс-центре ГКНБ, куда редакция обратилась за комментариями, эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, пообещав предоставить позднее официальный ответ.

Напомним, что 11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.

Позже Садыр Жапаров прокомментировал решение суда. Он отметил, что это только один эпизод.

«ГКНБ предоставил мне информацию, что направил письма в соседние страны с запросами о его деятельности в Дубае, банковских счетах и имуществе. Если их ответ придет, расследование дела будет продолжено», — сказал глава государства.

В октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го бывший заместитель председателя Райымбек Матраимов и другие должностные лица ведомства наладили коррупционную схему по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесли ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов: одну часть — деньгами, другую — недвижимостью.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183968/
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