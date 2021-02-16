Бишкекчанку обманули на 2,3 миллиона сомов. Подозреваемый задержан

В Бишкеке сотрудники милиции задержали 46-летнего подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, летом прошлого года он обманул жительницу столицы на крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

«Пострадавшая обратилась в милицию 18 декабря. Она попросила принять меры в отношении мужчины по имени Ж., который в августе 2020 года, пообещав оказать услугу по прибыльному обороту денежных средств на бирже валют, взял у нее 2 миллиона 300 тысяч сомов, после чего исчез», — сообщили в милиции.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Подозреваемый в мошенничестве

Оперативники установили личность 46-летнего подозреваемого и задержали его. Следствие считает, что он может быть причастен и к другим фактам мошенничества.

Тех, кто мог пострадать от действий злоумышленника, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0222810000, 0705180813, 0500543322, 0312432815 и по номеру 102.