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Происшествия

В Баткенской области перевернулся Hyundai. У погибшего водителя нашли наркотики

В селе Джаны-Жер Баткенской области водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, машина перевернулась, а мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

УВД Баткенской области
Фото УВД Баткенской области. ДТП в селе Джаны-Жер

По ее данным, погибшим оказался 31-летний житель Джалал-Абадской области. Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 297 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР.

УВД Баткенской области
Фото УВД Баткенской области. В салоне авто нашли 3 килограмма гашиша

В ходе расследования в машине погибшего обнаружили три пакета с наркотиками (гашиш) общим весом 3 килограмма.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176282/
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