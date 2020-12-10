В Баткенской области перевернулся Hyundai. У погибшего водителя нашли наркотики

В селе Джаны-Жер Баткенской области водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, машина перевернулась, а мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.
По ее данным, погибшим оказался 31-летний житель Джалал-Абадской области. Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 297 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР.
В ходе расследования в машине погибшего обнаружили три пакета с наркотиками (гашиш) общим весом 3 килограмма.