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Происшествия

Прокуратура вернула Бишкеку 27,5 сотки земли стоимостью 8,5 миллиона сомов

Прокуратуре Свердловского района Бишкека удалось вернуть в муниципальную собственность ранее незаконно приватизированные земли общей площадью 27,5 сотки. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«В суды были поданы иски о признании незаконной регистрации прав собственности на четыре муниципальных земельных участка площадью 0,2089 гектара, расположенных по улице Древесной. Регистрация прав собственности на земельные участки производилась на основании поддельных выписок из постановления Свердловской районной администрации. Причастные к этому сотрудники привлечены к уголовной ответственности. Аналогичные нарушения были выявлены при регистрации прав собственности на земельный участок площадью 0,0678 гектара по улице Витебской», — сказали в прокуратуре.

По итогам рассмотрения исковых заявлений муниципалитету возвращены земельные участки, рыночная стоимость которых составляет 8 миллионов 850 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175061/
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