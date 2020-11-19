Поиски пропавшего Алексея Бубнова. Волонтеры изучили видео с еще одной камеры

Волонтеры нашли еще одну запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что в день пропажи в 17.45 Алексей Бубнов был в Бишкеке на пересечении улицы Ахунбаева с Кой-Ташскким переулком. На записи видно, как он едет по Ахунбаева в восточном направлении. Об этом сегодня 24.kg сообщила координатор добровольного отряда спасателей Катерина Клевакова.

Молодой человек, напомним, пропал без вести 9 ноября. В 17.30 он вышел с работы, расположенной в бизнес-центре «Аврора» на улице Толстого. По словам коллег, парень на велосипеде направился в сторону дома. Его проезд на перекрестке улиц Кулатова и Игембердиева попал на камеры видеонаблюдения. Больше Алексея никто не видел. Домой он так и не вернулся.

«Мы просим владельцев кафе, магазинов, салонов и тех, кто проживает в районе улицы Ахунбаева в восточном направлении до улицы Достоевского, по улице 7 Апреля в южном направлении до улицы Токомбаева, а также проживающих в районе клиники «Марина», улиц Майрам, Салкын и Кыял изучить записи своих видеокамер за 9 ноября. Нам важна любая информация», — рассказала Катерина Клевакова.

По словам представителя добровольного отряда спасателей, несмотря на резкое похолодание, волонтеры совместно с кинологами продолжают исследовать территорию в районе пропажи Алексея Бубнова. Пока что найти каких-либо его следов поисковикам не удалось.

Розыск 22-летнего бишкекчанина продолжает и милиция. Собственные источники в правоохранительных органах сообщили редакции, что среди найденных в Бишкеке неопознанных тел его нет. Не принесли результатов и запросы в медучреждения. В больницы города человек с его приметами не поступал. Следствие рассматривает все возможные версии исчезновения парня.

В день пропажи Алексей был одет в черную куртку, синюю спортивную кофту с капюшоном и синие джинсы. С собой у него был рюкзак красного цвета. Молодой человек худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, волосы русые средней длины, есть усы и бородка, глаза зеленые. Носит очки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о без вести пропавшем, волонтеры просят обращаться по телефонам: 0755074720 и 0555230490.