Милиция установила личность женщины, напавшей на сотрудницу обменки в Кара-Суу

Сотрудники милиции установили личность женщины, напавшей на сотрудницу пункта обмена валюты в Кара-Суу. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ошской области. В интернете, напомним, сегодня появилась видеозапись инцидента, снятая очевидцами.

«Установлено, что конфликт произошел 27 октября. В тот день примерно в 10.00 33-летняя местная жительница и ее сестра пришли в обменный пункт. После обмена, обнаружив недостающую сумму, женщина разозлилась и набросилась на сотрудницу обменки — 47-летнюю жительницу Оша. Недостающую сумму денег та вернула сразу же», — рассказали в милиции.

Обе участницы конфликта были доставлены в РОВД Кара-Суйского района, однако от взаимных претензий и подачи заявлений они отказались.