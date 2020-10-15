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Происшествия

В Базар-Коргоне 38-летний мужчина избивал граждан и забирал ценные вещи

В Базар-Коргоне 38-летний мужчина избивал граждан и забирал ценные вещи. Его задержали. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 9 октября в милицию обратились двое граждан М.А. и Ш.М. Они заявили, что в ту ночь некто по имени Жони избил их и отобрал телефоны.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 201 «Грабеж». Начато досудебное производство.

Кроме того, житель города Майли-Суу А.А. 8 октября также получил телесные повреждения, в связи с чем обратился в местную больницу. Выяснилось, что его избил Д.Ж., 1982 года рождения, со своими напарниками.

Помимо этого, Д.Ж. со своими напарниками без причин избил и местного жителя С.А.

Указанные факты зарегистрированы в ЕРПП по статье 266 «Хулиганство». Начато досудебное производство.

По подозрению в указанных преступлений задержан вышеуказанный Д.Ж. и водворен в ИВС.

Милиционеры отмечают, что уголовное дело Д.Ж. по факту грабежа ранее передавалось на рассмотрение суда и решением Базар-Коргонского районного суда в отношении Д.Ж. был назначен пробационный контроль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169460/
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