Выборы-2020. Подкуп голосов в Базар-Коргоне не подтвердился

Подкуп голосов в селе Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области не подтвердился. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По данным ведомства, по материалам, которые координационная группа оперативного реагирования ЦИК направила в правоохранительные органы, продолжается проверка. Факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Базар-Коргонского района.

Ранее отмечалось, в Сети появилось видео, где показано, что водитель автомобиля (718 АВС) привез жителей окрестных сел в село Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области для регистрации по форме № 2 за вознаграждение в тысячу сомов.

Всего поступило 481 тысяча 950 заявлений по форме № 2. По факту фальсификации документов возбуждено 25 уголовных дел.

Напомним, что за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штрафа до 260 тысяч сомов или лишения свободы до двух лет. Однако подвоз избирателей и регистрация на другом участке при наличии формы № 2 и биометрических данных законом не караются.