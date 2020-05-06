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Происшествия

Жестокое избиение на Иссык-Куле. Задержаны еще двое подозреваемых

Милиция задержала еще двоих подозреваемых в избиении мужчины в селе Бостери. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что оба подозреваемых были задержаны 4 мая.

«Потерпевший из-за тяжелых травм головы впал в кому. После того как он пришел в себя, его перевели в БНИЦТиО в Бишкеке. Сегодня суд изберет подозреваемым меру пресечения. Известно, что нападавших было не меньше 10 человек», — заявили редакции.

Напомним, что 20 апреля односельчане жестоко избили двух мужчин. Одного госпитализировали в реанимационное отделение Иссык-Кульской районной больницы, второй получил амбулаторную помощь. По факту возбудили уголовное дело. Ранее милиция задержала пятерых участников избиения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/151969/
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