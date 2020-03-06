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В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве

В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве человека. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

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Уточняется, что 1 марта 2020 года примерно в 08.44 в милицию сообщили, что в частном доме жилмассива «Арча-Бешик» обнаружен труп неизвестного мужчины. При внешнем осмотре тела правоохранители обнаружили следы побоев, а в области головы повреждения разных размеров.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 130 «Убийство» УК КР. Убитым оказался 43-летний О.Н. «34-летний Т.Ж, подозреваемый в преступлении, задержан. Решением Ленинского районного суда Бишкека, мужчину заключили в СИЗО-1 столицы на два месяца. Следствие продолжается», — отметили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145750/
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