В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве человека. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

Читайте по теме Разыскиваемый пять лет за убийство мужчина задержан в Бишкеке

Уточняется, что 1 марта 2020 года примерно в 08.44 в милицию сообщили, что в частном доме жилмассива «Арча-Бешик» обнаружен труп неизвестного мужчины. При внешнем осмотре тела правоохранители обнаружили следы побоев, а в области головы повреждения разных размеров.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 130 «Убийство» УК КР. Убитым оказался 43-летний О.Н. «34-летний Т.Ж, подозреваемый в преступлении, задержан. Решением Ленинского районного суда Бишкека, мужчину заключили в СИЗО-1 столицы на два месяца. Следствие продолжается», — отметили в УВД.