Контрабанда ГСМ. Шесть тонн бензина задержали в Таласской области

На пункте транспортного контроля «Кызыл-Адыр» остановили грузовую машину «Мерседес-Бенц», в которой обнаружили 6 тонн ГСМ. Об этом сообщила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, в ходе осмотра в грузовом отсеке обнаружили две пластиковые емкости по тонне и металлическую емкость в 4 тонны. Со слов водителя, он вез бензин, на который не оказалось документов.

Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). В рамках досудебного производства машину отправили на штрафстоянку.