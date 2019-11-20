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Происшествия

Контрабанда ГСМ. Шесть тонн бензина задержали в Таласской области

На пункте транспортного контроля «Кызыл-Адыр» остановили грузовую машину «Мерседес-Бенц», в которой обнаружили 6 тонн ГСМ. Об этом сообщила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, в ходе осмотра в грузовом отсеке обнаружили две пластиковые емкости по тонне и металлическую емкость в 4 тонны. Со слов водителя, он вез бензин, на который не оказалось документов. 

Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). В рамках досудебного производства машину отправили на штрафстоянку.
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