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Происшествия

Контрабанда ГСМ. В Таласской области вновь выявлен незаконный провоз топлива

В Таласской области задержали автомашину, незаконно перевозившую ГСМ. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, по акту управления Государственной пограничной службы по Таласской области принята задержанная автомашина «Мерседес Бенц Спринтер». Она перевозила в самодельном дополнительном баке более 1 тонны дизельного топлива. Он был скрыт под углем.

«Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Машину поместили на штрафстоянку», — подчеркнули в ГСБЭП.
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