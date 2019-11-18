Контрабанда ГСМ. В Таласской области вновь выявлен незаконный провоз топлива

В Таласской области задержали автомашину, незаконно перевозившую ГСМ. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, по акту управления Государственной пограничной службы по Таласской области принята задержанная автомашина «Мерседес Бенц Спринтер». Она перевозила в самодельном дополнительном баке более 1 тонны дизельного топлива. Он был скрыт под углем.

«Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Машину поместили на штрафстоянку», — подчеркнули в ГСБЭП.