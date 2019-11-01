13:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В селе Ленинском выявили точку стихийной торговли ГСМ

В одном из домов села Ленинского выявлена точка стихийной реализации ГСМ. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в Финпол обратился кыргызстанец. Он рассказал, что в один из домов ежедневно провозят в баке своей автомашины «Мицубиси Паджеро» ГСМ через государственную границу на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол автодорожный». После топливо складируют недалеко от поста ГАИ и там же продают. В день автомашина совершала около 10 рейсов, заводской бак ее составляет примерно 100 литров.

«Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). В рамках досудебного производства автомобиль поместили на штрафстоянку. Установлено, что автомобиль после прохождения госграницы складирует ГСМ в домах, расположенных примерно в 500-700 метрах от поста «Ак-Жол автодорожный». В домах провели обыски и обнаружили цистерны для хранения и перевозки ГСМ, электрические насосы, емкости различных размеров, шланги и другой необходимый инвентарь. Расследование дела продолжается», — рассказали в ГСБЭП.
Ссылка:
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Контрабанда ГСМ. Задержана очередная машина с топливом
Контрабанда ГСМ. Финпол просит граждан сообщать о точках стихийной торговли
Контрабанда ГСМ. На кыргызско-казахской границе задержали грузовик
Контрабанда ГСМ. Финпол уничтожил трубу, по которой перекачивали топливо
С размахом. Объем нелегальной торговли ГСМ удивил даже оперативников
Преступники перекачивали ГСМ из Казахстана по трубе, проложенной под границей
Контрабанда ГСМ. Финпол выявляет факты незаконной торговли топливом
Контрабанда ГСМ. В Кыргызстане введен запрет на ввоз нефти автотранспортом
В Таласе с бизнесмена взыскали полмиллиона сомов за перевозку ГСМ без документов
Контрабанда ГСМ. В Таласской области выявили незаконный ввоз топлива
Популярные новости
Перестрелка в&nbsp;Кок-Жаре. В&nbsp;милиции рассказали подробности Перестрелка в Кок-Жаре. В милиции рассказали подробности
Задержан подозреваемый в&nbsp;убийстве таксиста, тело которого нашли в&nbsp;багажнике авто Задержан подозреваемый в убийстве таксиста, тело которого нашли в багажнике авто
В&nbsp;Бишкеке ночью избили охранника многоэтажного дома. Он&nbsp;в&nbsp;больнице В Бишкеке ночью избили охранника многоэтажного дома. Он в больнице
Наемник-террорист задержан в&nbsp;Кыргызстане Наемник-террорист задержан в Кыргызстане
Бизнес
Beeline открывает новый офис продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;&laquo;Бишкек парке&raquo; Beeline открывает новый офис продаж и обслуживания в «Бишкек парке»
&laquo;Бай Тушум&raquo; организовал масштабную информкампанию во&nbsp;Всемирный день сбережений «Бай Тушум» организовал масштабную информкампанию во Всемирный день сбережений
Развитие IT-сообщества и&nbsp;госуслуг. Успешный проект ГКИТиС и&nbsp;оператора&nbsp;О! Развитие IT-сообщества и госуслуг. Успешный проект ГКИТиС и оператора О!
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; снижены процентные ставки на&nbsp;кредиты В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты
1 ноября, пятница
13:29
Избиение директора «Кыргызкомур» связывают с установкой камер на Кара-Кече Избиение директора «Кыргызкомур» связывают с установкой...
13:06
В Бишкеке жестоко избит директор «Кыргызкомур» Канатбек Аширбаев
12:48
Beeline открывает новый офис продаж и обслуживания в «Бишкек парке»
12:31
В селе Ленинском выявили точку стихийной торговли ГСМ
12:02
Сооронбай Жээнбеков наградил главу ГУВД Чуйской области, пострадавшего 7 августа