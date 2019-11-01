В селе Ленинском выявили точку стихийной торговли ГСМ

В одном из домов села Ленинского выявлена точка стихийной реализации ГСМ. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в Финпол обратился кыргызстанец. Он рассказал, что в один из домов ежедневно провозят в баке своей автомашины «Мицубиси Паджеро» ГСМ через государственную границу на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол — автодорожный». После топливо складируют недалеко от поста ГАИ и там же продают. В день автомашина совершала около 10 рейсов, заводской бак ее составляет примерно 100 литров .

700 метрах

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«Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). В рамках досудебного производства автомобиль поместили на штрафстоянку. Установлено, что автомобиль после прохождения госграницы складирует ГСМ в домах, расположенных примерно в 500-от поста «Ак-Жолавтодорожный». В домах провели обыски и обнаружили цистерны для хранения и перевозки ГСМ, электрические насосы, емкости различных размеров, шланги и другой необходимый инвентарь. Расследование дела продолжается», — рассказали в ГСБЭП.