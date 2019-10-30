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Происшествия

Контрабанда ГСМ. Задержана очередная машина с топливом

Задержана очередная грузовая автомашина, которая перевозила ГСМ без соответствующих документов. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

Отмечается, что во время рейда в Манасском районе Таласской области вблизи Кировского водохранилища задержана грузовая автомашина «Мерседес-Бенц». В ходе осмотра установлено, что в грузовом отсеке имеются пластиковые емкости, наполненные ГСМ (бензин АИ-92) общей массой более 3,2 тонны без соответствующих разрешительных документов.

«Сейчас принимаются меры, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров по всей территории Кыргызстана», — заключили в ГСБЭП.
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