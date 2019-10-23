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Контрабанда ГСМ. Финпол выявляет факты незаконной торговли топливом

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями продолжает борьбу со стихийной торговлей ГСМ. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, точки стихийной и незаконной торговли нашли в Бишкеке на территории жилмассива «Ак-Орго». Там продавали бензин Аи-92 и дизельное топливо. В ходе осмотра обнаружили около двух тонн бензина без разрешительных документов.

«Сейчас по этим фактам завершили досудебное производство и направили в Ленинский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу. Выявление подобных фактов по республике продолжается. Кроме того, ведется работа по установлению ранее ввезенных незаконным путем ГСМ и предотвращению дальнейшей их реализации через сомнительные точки сбыта (дворы, пункты замены масел, склады)», — подчеркнули в ГСБЭП.

Правительство Кыргызстана ввело временный запрет на ввоз нефти и некоторых видов нефтепродуктов автомобильным транспортом. Делается это для борьбы с контрабандой ГСМ.
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