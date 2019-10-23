Контрабанда ГСМ. Финпол выявляет факты незаконной торговли топливом

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями продолжает борьбу со стихийной торговлей ГСМ. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, точки стихийной и незаконной торговли нашли в Бишкеке на территории жилмассива «Ак-Орго». Там продавали бензин Аи-92 и дизельное топливо. В ходе осмотра обнаружили около двух тонн бензина без разрешительных документов.
Правительство Кыргызстана ввело временный запрет на ввоз нефти и некоторых видов нефтепродуктов автомобильным транспортом. Делается это для борьбы с контрабандой ГСМ.