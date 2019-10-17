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Происшествия

Ограбление матери Мирбека Атабекова. Подозреваемого обвинили в еще одной краже

Подозреваемому в разбойном нападении на мать известного певца Мирбека Атабекова вручили еще одно уведомление о подозрении в краже. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назира Абдумуминова.

По ее словам, следователь УВД Октябрьского района Бишкека пригласил защитников для того, чтобы вручить документ. По версии милиции, Медет Бейшеков совершил квартирную кражу в 2018 году.

24.kg
Фото 24.kg. Подозреваемому в ограблении матери Мирбека Атабекова вручили еще одно уведомление о подозрении

«Медета Бейшекова якобы опознал по фотографии его подельник по квартирной краже, совершенной еще в 2018 году. При этом следователи до этого момента не установили личность того, кто был на фото, что вызывает сомнения. Подобные действия со стороны следствия предпринимаются для того, чтобы Медет Бейшеков не смог выйти на свободу. К такому мнению я прихожу, поскольку личность совершившего кражу установили именно в тот момент, когда есть все доказательства невиновности Медета Бейшекова в причастности к разбою», — сказала Назира Абдумуминова.

В пресс-службах УВД Октябрьского района и ГУВД Бишкека пока не комментируют новое обвинение Медету Бейшекову.

Напомним, в мае неизвестные ограбили дом матери певца Мирбека Атабекова. Грабители украли $60 тысяч и золотые украшения. Спустя три месяца милиция задержала подозреваемого. Им оказался 24-летний Б.М. Во время обыска у него в машине были обнаружены и изъяты вещественные доказательства.
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