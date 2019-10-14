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Контрабандные телефоны на 1,5 миллиона сомов задержали в городе Ош

Фото ГТС КР. Контрабандные телефоны

В Кыргызстане таможенники выявили факт незаконного ввоза мобильных телефонов на 1 миллион 540 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба ГТС.

По ее данным, 4 октября в Оше остановили автомобиль Honda Stepwgn под управлением гражданина КР А. уулу Ж.

При осмотре салона обнаружили незаконно ввезенные мобильные телефоны Maxvi C20 (1 тысяча 450 штук), Maxvi C3 (120), Inoi 108 R (250), Nobby 330T (40) и Led Lighed Makeup Mirror (30).

На момент остановки водитель не смог представить товаросопроводительные документы на товар.

Ранее сотрудники ГТС выявили в южной столице факт незаконного ввоза мобильных телефонов Samsung на 2 миллиона 885 тысяч сомов.
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