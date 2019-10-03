Контрабанда ГСМ. В Таласской области выявили незаконный ввоз топлива

В Таласской области выявили группировку, которая незаконно ввозила ГСМ на территорию Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, у контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» заметили группу легковых и грузовых автомашин. Подозрение вызвало то, что они слишком часто (3-5 раз в день) проезжали из Казахстана в Кыргызстан. Выяснилось, что в баках авто провозили топливо.

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«После пересечения границы автомобили по специальному маршруту заезжали на частную территорию в селе Кызыл-Жылдыз Манасского района и выгружали ГСМ для дальнейшей реализации. 1 октября 2019 года установили, что с территории выехала грузовая автомашина DAF (бензовоз). Ее остановили на пункте транспортного контроля «Кызыл-Адыр». При осмотре в грузовом отсеке обнаружили 3,7 тысячи литров бензина. На ГСМ отсутствовали документы. Бензовоз водворили на штрафстоянку до выяснения обстоятельств», — рассказали в ГСБЭП.