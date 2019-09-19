09:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Милиция задержала лжесотрудников ГКНБ, подозреваемых в ограблении россиян

В Бишкеке сотрудники СКМ ГУВД Чуйской области задержали подозреваемых в краже денег у граждан России. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона. 

Читайте по теме
В Ивановке неизвестные ограбили россиян, представившись сотрудниками ГКНБ

Задержанных водворили в ИВС ОВД Иссык-Атинского района.

«Подозреваемыми оказались 41-летний К.К. и 47-летний С.А. Установлено, что мужчины не являются сотрудниками ГКНБ КР. Досудебное производство продолжается», — сообщили в ГУВД.

Напомним, в милицию обратились граждане России, которые просили принять меры в отношении неизвестных мужчин азиатской внешности. Последние остановили их на трассе Бишкек — Торугарт, представились сотрудниками ГКНБ и украли 10 тысяч рублей.
Ссылка:
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Более 5 миллионов сомов украли у жителя Жайылского района
Видео кражи подростками садовой тачки стало хитом интернета
В Петровке несовершеннолетние мальчики задержаны за кражи телефонов
В Новопавловке мужчина украл стройматериалы. Его задержали
Из машины бишкекчанина возле мечети украли $20 тысяч и 400 тысяч сомов
В Чуйской области задержаны парни, укравшие из мечети деньги
В Кызыл-Кие мужчина пытался взломать банкомат. Его задержали
В селе Милянфан неизвестные украли пожертвования
В Бишкеке мужчина украл 44 велосипеда. Милиция задержала его
Беременную женщину, подозреваемую в краже сотового телефона, отпустили из СИЗО-1
Популярные новости
Рубин стоимостью $500 тысяч нашли в&nbsp;багаже кыргызстанца Рубин стоимостью $500 тысяч нашли в багаже кыргызстанца
На&nbsp;кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Есть раненые На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Есть раненые
Конфликт на&nbsp;границе. Ранены восемь человек, один из&nbsp;них&nbsp;&mdash; ребенок Конфликт на границе. Ранены восемь человек, один из них — ребенок
Во&nbsp;время конфликта на&nbsp;кыргызско-таджикской границе погиб военнослужащий Во время конфликта на кыргызско-таджикской границе погиб военнослужащий
Бизнес
Подключись к&nbsp;новым тарифам&nbsp;О! и&nbsp;получи O! Safe Kids и&nbsp;карту &laquo;Элкарт&raquo; бесплатно Подключись к новым тарифам О! и получи O! Safe Kids и карту «Элкарт» бесплатно
Золото выросло в&nbsp;цене. &laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать в&nbsp;драгметаллы Золото выросло в цене. «Бакай Банк» предлагает инвестировать в драгметаллы
Новые &laquo;Галактики&raquo; теперь в&nbsp;O!Store Новые «Галактики» теперь в O!Store
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин