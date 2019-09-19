Милиция задержала лжесотрудников ГКНБ, подозреваемых в ограблении россиян

В Бишкеке сотрудники СКМ ГУВД Чуйской области задержали подозреваемых в краже денег у граждан России. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

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Задержанных водворили в ИВС ОВД Иссык-Атинского района.

«Подозреваемыми оказались 41-летний К.К. и 47-летний С.А. Установлено, что мужчины не являются сотрудниками ГКНБ КР. Досудебное производство продолжается», — сообщили в ГУВД.

Напомним, в милицию обратились граждане России, которые просили принять меры в отношении неизвестных мужчин азиатской внешности. Последние остановили их на трассе Бишкек — Торугарт, представились сотрудниками ГКНБ и украли 10 тысяч рублей.