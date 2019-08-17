В Петровке несовершеннолетние мальчики задержаны за кражи телефонов

Сотрудники СКМ ОВД Московского района задержали злоумышленников, подозреваемых в нескольких кражах. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

За два месяца в органы внутренних дел Московского района с заявлениями по фактам краж обратились несколько жителей села Петровка.

«Со слов заявителей, злоумышленники в основном совершали кражи сотовых телефонов из домов в селе Петровка в ночное время. Общая сумма причиненного ущерба составила более 125 тысяч сомов», — сообщили в ГУВД.

Милиция установила подозреваемых — 17-летнего К.А., 15-летнего Ж.И. и 14-летнего М.Б. Они являются жителями Чуйской области. Их подозревают в пяти кражах. Досудебное производство продолжается, отметили в ГУВД.