Осужденный из ИУ № 1 звонил соратникам Атамбаева и интересовался событиями

Выявлен факт телефонного мошенничества. Темир Калмырзаев, ранее осужденный и находящийся сейчас в ИУ № 1, взяв телефон у сокамерника, представляясь сотрудником аппарата президента, звонил пресс-секретарю СДПК, в министерства и государственные органы и распространял ложную информацию. Об этом сообщает МВД.

По данным пресс-службы ведомства, по этому факту проведены оперативные мероприятия, в результате чего установлены лица. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство.

В ходе проведения следственных мероприятий установлено, что ранее судимый за мошенничество Темир Калмырзаев, 1987 года рождения, находясь в исправительном учреждении № 1, взял телефон у сокамерника Талгата Игисинова, 1982 года рождения, и, используя свои актерские способности, звонил в госорганы и СДПК, распространяя заведомо ложную информацию.

Он также звонил Кундуз Жолдубаевой и, представляясь чиновником, получал информацию о событиях 7-8 августа 2019 года.

Мошенник звонил и депутатам Жогорку Кенеша.

Темир Калмырзаев и Талгат Игисинов переведены в штрафной изолятор. Телефоны у них изъяты в качестве вещественных доказательств.

Граждан, владеющих какой-либо информацией либо пострадавших от указанных лиц, МВД просит сообщить в Службу криминальной милиции по телефону (0312) 266261.