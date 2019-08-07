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Происшествия

В Бишкеке мужчина бросился под колеса машины. Милиция ищет нарушителя

В Бишкеке мужчина бросился под колеса машины. Об этом в группе «Черный список» — нам не понравилось» в Facebook написала пользователь Эркеайым Тойчибаева.

По ее мнению, мужчина специально выбежал на дорогу, а затем сам себя ударил головой о лобовое стекло авто.

«Мы ехали по улице Панфилова. На пересечении с улицей Горького выскочил мужчина и прям головой сам себя ударил о лобовое стекло. Была такая картина, как будто мы его сбили. Он разбил лобовое стекло. Были свидетели, подтвердившие его вину. После этого он встал и убежал. Когда мы пошли за ним, его забрали на машине Toyota Wish белого цвета с госномером 7341BC. В милицию обратились, заявление написали», — написала Эркеайым Тойчибаева.

В ГУВД столицы 24.kg сообщили, что данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. В настоящий момент милиция ищет нарушителя ПДД.
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