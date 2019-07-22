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Происшествия

Женщина утопила «Мерседес» в реке, едва выехав с автомойки

В США водитель кроссовера, женщина 64 лет, выезжая с автомойки, случайно утопила белоснежный «Мерседес» в реке. Об этом сообщило издание «За рулем».

Как женщина объяснила полицейским, ей не посчастливилось: перепутала педали. Кстати, на видео заметно, что рулила она отчаянно и умудрилась по пути к реке ни во что не врезаться.

Быстро подоспевшие к месту аварии работники автомойки помогли женщине и ее пассажиру выбраться из машины. Автомобиль погрузился в реку не полностью и, со слов механика, проверявшего кроссовер после купания, в ремонте не нуждается.

«Для предотвращения съезда транспорта в реку в этом месте нет преград», — заявил капитан полиции Хакенсака Николь Фоли.

Женщину направили в больницу с травмами легкой степени тяжести. Ее 27-летний пассажир в медицинской помощи не нуждался.
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