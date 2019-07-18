В Бишкеке во время пожара в кафе пострадало четыре человека

В Бишкеке во время пожара в кафе на бульваре Молодой Гвардии пострадало четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

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Уточняется, что сообщение о возгорании в кафе «Али-Хан» поступило накануне в 16.21. В результате пожара сгорели салон красоты «Асема» и магазин «Портфель». Общая площадь возгорания составила 780 квадратных метров.

«Угарным газом отравилось четыре человека. Один из них отказался от госпитализации, трое доставлено в больницу. Их состояние стабильное. Всего на тушение огня выезжало пять пожарных расчетов. Полностью ликвидировать пожар удалось в 20.15. Причины возгорания уточняются», — добавили в ведомстве.