11:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

ДТП, в котором погиб сын миллиардера: кыргызстанец арестован на время следствия

Таганский районный суд Москвы избрал меру пресечения таксисту из Кыргызстана. Он обвиняется в совершении ДТП, унесшего жизнь человека. Об этом сообщили в посольстве КР в России.

По данным дипмиссии, уроженец Баткенской области 1996 года рождения работал таксистом в столице РФ. 8 июля он стал участником ДТП. Суд вынес решение об аресте кыргызстанца на время следствия.

В результате столкновения авто и мотоцикла погиб сын миллиардера Владимира Маругова Александр.

На видео с места происшествия видно, что мотоцикл, ехавший на высокой скорости, врезался в поворачивающее налево такси, после чего оба транспортных средства загорелись.
Ссылка:
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
В ДТП с участием маршрутки в Бишкеке пострадали 12 человек
ГУОБДД просит откликнуться очевидцев ДТП с участием сына депутата парламента
ГУОБДД рассказало подробности ДТП на Иссык-Куле
Шел на трудовую практику. За смерть пятиклассника уволили директора школы
Столкновение BMW Х7 и Lexus на Иссык-Куле: число жертв увеличилось до четырех
В Бишкеке в результате тройного ДТП пострадали два человека
Столкновение BMW Х7 и Lexus на Иссык-Куле: пострадал сын депутата парламента
В Оренбурге (Россия) в ДТП погибли четыре кыргызстанца
На Иссык-Куле столкнулись BMW Х7 и Lexus: в аварии погибли два человека
В Бишкеке водитель сбил велосипедиста. Пострадавший госпитализирован
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;ресторане Женишбека Назаралиева продавали наркотики В Бишкеке в ресторане Женишбека Назаралиева продавали наркотики
В&nbsp;ДТП с&nbsp;участием маршрутки в&nbsp;Бишкеке пострадали 12&nbsp;человек В ДТП с участием маршрутки в Бишкеке пострадали 12 человек
Вывод $700&nbsp;миллионов. Финпол не&nbsp;подтверждает перевод денег в&nbsp;фонд Матраимовых Вывод $700 миллионов. Финпол не подтверждает перевод денег в фонд Матраимовых
Гибель девятиклассника в&nbsp;Бишкеке. Готовы результаты экспертизы Гибель девятиклассника в Бишкеке. Готовы результаты экспертизы
Бизнес
Card to&nbsp;Card от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: переводы из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Казахстан Card to Card от «Халык Банк Кыргызстан»: переводы из Кыргызстана в Казахстан
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Интерактивное ТВ&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане стало еще удобнее Интерактивное ТВ в Кыргызстане стало еще удобнее
Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в&nbsp;строительстве Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в строительстве