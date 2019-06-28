В Бишкеке водитель сбил мужчину и скрылся. Пострадавший скончался в больнице

В Бишкеке сотрудники УОБДД задержали водителя автомобиля, сбившего насмерть мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что сегодня примерно в 4.30 водитель на неустановленной автомашине доставил в БНИЦТиО мужчину азиатской национальности и скрылся в неизвестном направлении.

«От полученных травм мужчина скончался. Сотрудники отдела розыска УОБДД на территории Сокулукского района обнаружили машину ВАЗ 21074, а затем установили и задержали 31-летнего водителя А.Э. Автомобиль водворен на штрафную стоянку. Материалы переданы в следственную службу ГУВД столицы», — отметили в УОБДД.