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Происшествия

В Бишкеке водитель сбил мужчину и скрылся. Пострадавший скончался в больнице

В Бишкеке сотрудники УОБДД задержали водителя автомобиля, сбившего насмерть мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что сегодня примерно в 4.30 водитель на неустановленной автомашине доставил в БНИЦТиО мужчину азиатской национальности и скрылся в неизвестном направлении.

«От полученных травм мужчина скончался. Сотрудники отдела розыска УОБДД на территории Сокулукского района обнаружили машину ВАЗ 21074, а затем установили и задержали 31-летнего водителя А.Э. Автомобиль водворен на штрафную стоянку. Материалы переданы в следственную службу ГУВД столицы», — отметили в УОБДД.
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