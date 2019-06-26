Убийство Улана Салянова. МВД рассматривает политический мотив

В последних числах мая 2019 года из Москвы в Бишкек был этапирован еще один подозреваемый в убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой — Улана — некий Асанэмир Абыкулов. По данным милиции, он проходит основным подозреваемым.

В ходе судебных процессов и продолжающегося расследования по выделенным делам рассматриваются, в частности, и предположения, что есть политический мотив в деле об убийстве Улана Салянова. Об этом сообщает МВД.

В январе 2018 года он был задержан в Москве сотрудниками ГУУР МВД Российской Федерации и оперативниками МВД Кыргызстана в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий.

Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим.