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Общество

Суд по делу об убийстве Улана Салянова возобновился

Суд по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана возобновлен. Об этом 24.kg сообщила сестра убитого Чинара Турдалиева. 

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По ее словам, допрошены вдова Салянова и его сын. Процесс проходит в Первомайском районном суде. Уточняется, что, по одной из версий, ранее МВД выдвинуло политический мотив. 

Кроме того, из России в мае был эксрадирован еще один подозреваемый Асанэмир Абыкулов. Ранее были задержаны 33-летний Эрмек Осмонкулов и 31-летний Заур Насруллаев.

Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим.
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