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Происшествия

Контрабанда ГСМ. В Таласской области обнаружили 3 тонны топлива

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» пресекли попытки незаконного провоза ГСМ объемом более 3 тонн из Казахстана в Кыргызстан. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, на КПП «Чон-Капка-автодорожный» из Казахстана приехал автомобиль Ford Transit. В допонительном баке авто пограничники обнаружили 300 литров бензина. Кроме того, в этот же день пограничный наряд в ходе досмотра автомашины Mercedes-Benz обнаружили более 3 тонн дизельного топлива. Горючее было разлито по канистрам объемом по 50 литров каждая. У водителей транспортных средств отсутствовали соответствующие документы на груз.

«В обоих случаях пограничники задержали грузоперевозчиков — граждан Кыргызстана, которые после оформления соответствующих документов были переданы сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
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