Контрабанда ГСМ. В Таласской области обнаружили 3 тонны топлива

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» пресекли попытки незаконного провоза ГСМ объемом более 3 тонн из Казахстана в Кыргызстан. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.
По его данным, на КПП «Чон-Капка-автодорожный» из Казахстана приехал автомобиль Ford Transit. В допонительном баке авто пограничники обнаружили
«В обоих случаях пограничники задержали грузоперевозчиков — граждан Кыргызстана, которые после оформления соответствующих документов были переданы сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.