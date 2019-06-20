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Происшествия

Скончалась трехлетняя девочка, пострадавшая из-за перевернувшегося батута

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) скончалась трехлетняя девочка, пострадавшая в Балыкчи из-за перевернувшегося батута. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Батут в Балыкчи перевернулся из-за сильного ветра 9 июня. Пострадали восемь детей, двоих госпитализировали. У одной девочки был ушиб головного мозга тяжелой степени. Она находилась в коме.

«По линии санавиации пациентке оказывалась помощь, потом принято решение госпитализировать ее в НЦОМиД. Ребенок провел в центре около недели. Врачи сделали все возможное, но вчера около 21.00 девочка скончалась, не приходя в сознание», — отметили в Минздраве.
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