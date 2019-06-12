В Душанбе пассажирский автобус за неделю 76 раз нарушил ПДД

В Душанбе пассажирский автобус «Лиаз-5256», принадлежащий столичному ГУП «Автобус-1», за неделю 76 раз нарушил Правила дорожного движения. Об этом сообщило агентство Asia-Plus.

За нарушение ПДД, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения проекта «Безопасный город», штрафы водитель не оплатил.

В конце декабря прошлого года УГАИ МВД Таджикистана объявило «рекордсмена» 2018 года по нарушениям Правил дорожного движения: им стал водитель автомобиля «Форланд», который нарушил ПДД 376 раз. Он числится на балансе Госучреждения коммунальных услуг столичного района Сомони.

Проект «Безопасный город» запустили в Душанбе 31 октября 2013 года. Тогда установили 855 камер на 75 перекрестках и центральных улицах столицы. Общая стоимость проекта составила $22 миллиона.