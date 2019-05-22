В Баткенской области задержали незаконно ввезенные товары на 1,8 миллиона сомов

В Баткенской области пресечен незаконный ввоз товаров народного потребления на 1,8 миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, таможенники остановили грузовой микроавтобус «Мерседес-Бенц 412 D спринтер». В его салоне обнаружены товары народного потребления (наволочки, детские и мужские футболки, женские халаты, мужские шорты и нижнее белье) общим весом 1 тысяча 770 килограммов.

«Товар ввезен из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства. На момент остановки у водителя не было соответствующих документов на товар. Его общая стоимость оценивается в 1 миллион 864 тысячи сомов. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности», — говорится в сообщении.